D2 amateurs: brusque retour sur terre pour les Francs Borains

Déjà qualifiés pour le tour final après une première tranche étincelante, le RFB connaît un petit relâchement, qui n’inquiète pas forcément, mais qui ne plaît pas pour autant.

Tout était presque trop beau, trop facile, pour les Francs Borains. Leaders et vainqueurs de la première tranche, ils n’étaient plus habitués à subir deux défaites en un mois et à être bousculés comme lors de chacune de ses récentes sorties. « Le problème, c’est justement que nous ne parvenons pas à le cibler ! », commente Leandro Zorbo, l’attaquant boussutois.