Éjecté de sa chaise roulante à Quaregnon: «Une plaie de 15cm!»

L’homme est tombé de sa chaise et s’est ouvert le front. - L.C.

Ce lundi, un homme en chaise roulante a fait une lourde chute à la rue Emile Vandervelde à Quaregnon. En cause: l’état du trottoir. L’homme a une plaie ouverte à la tête et a frôlé le traumatisme crânien. Les riverains sont indignés face à cette situation qui ne s’améliore pas et poussent un coup de gueule.