Mons: spectacle au profit de la recherche médicale

Représentation de la pièce de théâtre L.U.C.A. le 13 novembre au théâtre le Manège à Mons.

« D’où viens-tu, », en partant de cette question a priori anodine, L.U.C.A (Last Universal Common Ancestor) remonte jusqu’aux origines de l’Homme et explore avec (im)pertinence les notions d’héritage et d’intégration.