Le Grand-Hornu (or pour Jérémie Bottieau en -90kg, argent pour Moubarak Boulaich en -66kg), Mons (or pour Flavio Dimarca en -66kg), Ath (bronze pour Déborah Masy en -78kg) et le Marcel Clause Quaregnon (bronze pour Anaïs Castiaux +78kg) se sont distingués au National de judo, à Anvers.