2 candidates de chez nous sur le podium de Miss Plus Size Belgium

Ce samedi soir, se déroulait la finale du concours Miss Plus Size Belgium réservé aux femmes rondes de Belgique. Parmi les douze candidates, trois d’entre elles venaient de Mons et du Borinage. Perrine, Samira et Laura sont devenues amies grâce à la compétition. Perrine, de Thulin, est 2e dauphine. Samira, de Colfontaine, est devenue le coup de cœur du jury!

La neuvième édition du concours Miss Plus Size se déroulait à l’hôtel Thon Bristol à Bruxelles ce 2 novembre. Les douze finalistes ont défilé cinq fois sur différents thèmes. Le public présent a pu admirer les candidates mais aussi les prestations d’humoristes, de danseurs et chanteurs.