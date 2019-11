Incendie à Quiévrain: « Il a dit: achetez ce que vous voulez!»

Hussein Latrach a tout perdu dans un incendie qui a ravagé trois maisons, vendredi 25 octobre. Il peut toutefois compter sur la générosité d’un commerçant de Quiévrain, qui a autrefois connu cette situation. Ce dernier a accompagné Hussein et sa famille dans divers magasins, et leur a offert vêtements et cadeaux.

Il y a un peu plus d’une semaine, c’était le cauchemar pour Hussein Latrach, 35 ans. Un incendie rendait inhabitable son logement, rue du Tombois. Les affaires qui n’ont pas brûlé ont été copieusement arrosées et sont donc inutilisables. Tout est perdu, pour le couple et ses trois jeunes enfants.