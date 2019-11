Une course de 10h en cuistax au Lotto Mons Expo (photos et vidéo)

Le décibelmètre explosait sur le coup de midi ce samedi au Lotto Mons Expo. Et pour cause, la 21ème édition de « K8strax » démarrait officiellement. Dans le grand hall à l’acoustique assez particulière, plus de 2.000 adolescents criaient pour soutenir leurs équipes… Une activité organisée par les mouvements de jeunesse.

Le K8strax, comme nous l’a très bien expliqué Kevin « Impala » Brosteaux, responsable communication de l’événement, « c’est d’abord une activité scoute dédiée aux jeunes qui sont à la recherche de sensations. Nous avons 84 cuistax de deux places avec différentes unités scoutes, guides… L’activité principale de ce week-end est une course d’endurance de dix heures de cuistax.