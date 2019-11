Quévy: la taxe poubelle baisse de 5€ en 2020

Bonne nouvelle pour les Quévysiens: la taxe communale sur l’enlèvement, le traitement et la mise en décharge des déchets ménagers va baisser de 5€ en 2020.

Le conseil communal a voté cette diminution jeudi soir. Les nouveaux taux sont les suivants, par an et par ménage : 75 € pour les isolés, 150 € pour les ménages de 2 à 3 personnes, et 170 € pour les foyers d’au moins 4 personnes. S’y ajoute une distribution de sacs-poubelles, respectivement 20 sacs de 30L, 10 de 60L et 20 de 60L.