6 mois de prison pour Claudio, qui a traité la police de raciste

Six mois ferme ! Et une amende au pénal de 1.600 euros. Voilà comment le tribunal de Mons a sanctionné Claudio, qui avait, par médias interposés, accusé la zone de police de Mons –Quévy d’actes racistes à son égard. Le comité P avait à l’époque été prié d’enquêter… et cela avait abouti à un non-lieu en faveur de la police. Claudio devra indemniser la police de Mons-Quévy à hauteur de 1.500 euros pour dommage moral: son image a été bafouée par le comportement du citoyen. Ce qu’avait plaidé à l’audience Me Ludivine Baudart, partie civile. Sa plaidoirie a convaincu.

C’était le 9 février 2018, au bar ‘O’Pub’, rue de la Clef, au centre de Mons. Claudio est à l’intérieur. L’enquête étant terminée, il a finalement été dit à l’audience que de l’avis de plusieurs clients, de serveurs aussi, il est éméché, il criait, dérangeait les autres clients de l’établissement.