Kettlebell: le Lensois Van Ryssel va remettre son titre en jeu

Le Kettlebell, discipline qui se pratique à l’aide d’une boule en acier munie d’une poignée, est plutôt méconnu en Belgique. Et pourtant, il a sa propre association : l’association belge de Kettlebell Giveroy sport. À Ath, Jean Van Ryssel, un Lensois de 52 ans, en est le vice-président et fondateur. Il enseigne et pratique également cette activité depuis quelques années.