Foot: le club d’Havré écope d’une amende de 500 euros

Le comité provincial a également examiné une affaire entre Nalinnes et l’URLC B, en P3C.

En P3C, le duel entre l’URLC B et Nalinnes se déroulait bien jusqu’à ce que l’arbitre commette une erreur. Après un but louviérois, il a relancé le jeu alors que seul le gardien se trouvait dans le camp de l’URLC. « Je me suis laissé influencer car l’attaquant de Nalinnes m’a dit que je pouvais reprendre », confiait l’homme en noir.