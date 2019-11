Ils rêvent d’un carnaval à Cuesmes en 2020

Notre région possède quelques belles cavalcades, comme celles de Quaregnon et Jemappes. Des festivités que la société « Les b'iau d'gilles et leus dames » rêve de voir également à Cuesmes. Son comité espère concrétiser son projet pour le printemps 2020.

A l’origine des b'iau d'gilles et leus dames, une bande d’amis originaires de la région de Mons et du Borinage, qui ont baigné à un moment où un autre dans l’ambiance carnavalesque. « J’ai été gilles étant petit, et c’est toujours resté », explique par exemple son président, Stephane Dubois.