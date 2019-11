Mons: les syndicats annoncent des actions symboliques à la prison

Les gardiens de la prison de Mons n’en peuvent plus! La semaine dernière, un préavis de grève a été déposé en front commun (CGSP, CSC, CGSLB). En cause: le sous-effectif et l’état de vétusté de l’établissement pénitentiaire. Le 7 novembre prochain, le directeur de la prison de Mons doit se réunir avec la direction générale des établissement pénitentiaires à Bruxelles en vue de dégager des solutions. D’ici là, les syndicats comptent bien maintenir la pression. Dès la semaine prochaine, des actions symboliques seront menées chaque jour.

Nous vous en parlions dans notre édition du 25 octobre, les conditions de travail ne cessent de se dégrader à la prison de Mons. Depuis le plan de rationalisation voulu par l’ex-ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), le manque de personnel est de plus en plus criant.