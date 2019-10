Mons et Binche: musées et patrimoine immatériel à l’honneur

Le Musée du Doudou de Mons et le Musée international du Carnaval et du masque de Binche proposeront, les 8 et 9 novembre, un colloque international aux professionnels du secteur muséal. Les musées et le patrimoine immatériel, la transmission, le savoir-faire et la conservation muséale seront au centre des débats. En effet, qui mieux que la cité du Doudou et celle des gilles pour parler du patrimoine.

Quinze ans après la reconnaissance du carnaval de Binche par l’Unesco (2004), alors que la ducasse rituelle de Mons s’apprête à fêter, en 2020, son 15e anniversaire comme chef d’œuvre de l’humanité (2005), le musée du Doudou de Mons et le musée international du Carnaval et du masque de Binche unissent leurs forces dans l’organisation, les 8 et 9 novembre, d’un colloque international destiné aux