Foot (coupe): Mesvin n’a pas été gâté par le tirage au sort

En coupe du Hainaut, Mesvin se déplace à l’US Binchoise ce vendredi à 14h30. Les joueurs du Léo mesvinois n’ont pas été gâtés par le tirage au sort. Ils vont affronter le leader de P1, qui a fixé la coupe comme un de ses objectifs numéro un.

S’il y a un objectif que les Binchois se sont fixé, c’est bien la coupe du Hainaut. « Contrairement à la tranche qui n’était pas vraiment un objectif en soi, nous avions dit en début de saison que nous aimerions aller le plus loin possible en coupe. Pourquoi pas la gagner et aller en coupe de Belgique, c’était notre seul et unique objectif », débutait Jean-Louis d’Acchille.