VTT: avant Baudour, la Laurent Meunier a fait le plein

Avant de rallier Baudour ce dimanche pour la Saint-Ghislainoise, les amateurs de VTT s’étaient donné rendez-vous à Estinnes le week-end dernier pour la 26e édition de la Laurent Meunier. Cette édition a été un succès.

Le moins que l’on puisse dire est que la météo a rendu les amateurs plus que boueux. Et pour Rudy Houdart, l’un des organisateurs, le bilan est plus que satisfaisant. « Nous avons eu 277 participants à la course chronométrée et 146 pour la balade familiale, cela fait plus de 400 VTT ! »