Hornu: il brûle un feu rouge, et provoque un accident (vidéo)

C’est ce mercredi soir, vers 22h55, qu’une collision impliquant deux voitures a eu lieu, rue de Mons à Hornu. L’un des conducteurs a brûlé un feu rouge, et a heurté l’avant d’un véhicule. Son passager a désormais le nez cassé sous la violence du choc.

La voiture qui a provoqué l’accident, roulait dans la direction de Quaregnon. Selon les premiers constats, arrivé au carrefour formé par la rue de Mons et la rue de Wasmes, le conducteur n’a pas marqué l’arrêt, et a brûlé le feu rouge. La collision s’est ainsi produite. C’était non loin d’un magasin de pièces de rechange automobiles.