Football : le groupement corporatif a septante ans!

Le Groupement Corporatif du Centre Mons Borinage est officiellement né en 1949 au café «Fleur de blé» à La Louvière, il y a donc tout juste 70 ans. Ses premières activités débutèrent plus précisément le 16 octobre 1949. Le but était de mettre sur pied un championnat de football et de balle pelote. Pour la première saison, neuf équipes composaient l’unique série: la Division 1.

À l’époque, les déplacements se faisaient à vélo et parfois en camion lorsque c’était un peu plus loin. Les vestiaires étaient souvent réduits à un robinet d’eau ou une marmite d’eau mis à disposition des joueurs alors que les terrains étaient bien plus boueux que maintenant ! Aujourd’hui, trente huit équipes sont réparties en trois divisions.