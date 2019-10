Mons: Quentin appelait son ex-copine 320 fois par jour

Il a aussi volé dans les vestiaires du club de foot de Flénu, frappé un homme avec une batte de base-ball, volé des cigarettes et des GPS… Il ne supportait pas que ses copines le quittent aussi. Mais selon son avocate, tout va mieux maintenant.

Le 8 mars dernier, le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, infligeait une peine de travail de 75 heures (ou un an de prison) à Quentin, poursuivi pour vol, menace, recel, harcèlement, port d’arme… « Quand on examine la gravité des faits, la répétition, on s’aperçoit que cette peine est trop clémente.