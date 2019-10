Mons: il avait volé un fer à lisser les cheveux

Jérémie conteste avoir usé de violence envers la coiffeuse. Il voulait offrir un cadeau à sa compagne…

Jérémie, 28 ans, est bien connu des autorités judiciaires à Tournai où il a été condamné treize fois par le tribunal de police et six fois par le tribunal correctionnel ! « Cet incorrigible habitué des vols avec violence a écopé de six peines de travail, un record probablement, et a bénéficié d’une suspension du prononcé de la condamnation.