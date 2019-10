Mons: une page Facebook lancée à la mémoire de Franck

Les messages d’hommage se multiplient depuis la mort de Franck Hercoliers. Dylan, l’un de ses amis, n’a pas hésité à lancer une page Facebook à sa mémoire. Il compte y publier des photos de Franck et ses amis. Les funérailles se tiendront lundi matin, à l’église Sainte-Waudru de Ciply.

« Franck, tu étais quelqu’un de gentil, marrant et bon vivant. Tu étais très patient avec les petits, un véritable camarade de jeu comme le disait Loucas, notre fils. Tu es parti beaucoup trop tôt, et tu laisses un vide immense dans nos cœurs. » Voilà un vibrant hommage rendu par Stéphanie et Nicolas. Ce dernier n’est autre que le parrain de la compagne de Franck.