Mons: à 60 ans, ils ont choisi de vivre dans la même maison

Depuis un an, le CPAS de Mons propose un habitat communautaire – le premier – à l’orée du bois d’Havré. La superbe villa, que ses occupants actuels surnomment la «Villa Kot», peut accueillir six personnes. Celles-ci disposent bien sûr d’une chambre privée et d’espaces communs qui permettent d’échanger et de sortir de l’isolement. L’habitat s’adresse à des seniors seuls de 60 ans minimum.

Pour l’instant, ils ne sont que deux. Jacques (63 ans) a été le premier à s’installer dans cette grande villa confortable, propre et moderne en plus d’être lumineuse.