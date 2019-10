«Pas de tri des déchets en gare de Mons!», peste Jérémy Bricq

C’est un véritable coup de gueule que pousse Jérémy Bricq, échevin PS saint-ghislainois: «Des sacs noirs et encore des sacs noirs. Où est le tri sélectif ?», peste-t-il. En effet, le jeune élu a été témoin d’une situation interpellante en gare de Mons, au niveau des poubelles à différents compartiments pour le tri sélectif: papier, PMC,...

« J’étais ce vendredi en gare de Mons et j’ai constaté que l’entreprise chargée de ramasser les déchets vidait les poubelles et remettait systématiquement des sacs noirs sans permettre le tri sélectif. Chaque sac noir était versé dans d’autres sac noirs et des nouveaux noirs étaient installés.