Le Summer Music Festival déménage à Dour

Olivier Rougraff, Carlo Di Antonio, Antoine et Richard Vanderhaeghen. - H.W.

Le festival électro et rap urbain bien connu de la région a accueilli 35.000 personnes cet été. Un développement considérable et compliqué à gérer sur le site du château de Boussu. En 2020, c’est donc «Dour Sports» et ses alentours qui accueilleront le festival.