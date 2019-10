Jogging: Vincent Cougneau et Françoise Théate sur tous les fronts

La saison des challenges de course à pied touche à sa fin. Même s’il reste quelques dates intéressantes, les occasions de s’illustrer vont se faire de plus en plus rares. Les positions en tête des classements généraux se consolident petit à petit et les tendances principales se dégagent.

Au challenge Défi 13, Arnaud Meunier mène solidement la danse devant Vincent Cougneau et Grégory Defrise alors qu’il faut encore comptabiliser les manches de Pâturages, de Blaugies, de Quiévrain et le grand final de l’Happy New Year Trophy, entre les fêtes de fin d’année.