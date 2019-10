Les ouvriers blessés n’étaient pas déclarés, selon l’auditorat

L’effondrement, mardi vers 13 heures, de l’étage d’un immeuble en travaux à Mons a fait un mort, le locataire des lieux, et deux blessés, les ouvriers du chantier. L’auditorat du travail est descendu sur les lieux. Les ouvriers n’étaient pas déclarés.

Des charges de matériaux de construction trop importantes pourraient à l’origine de l’effondrement du premier étage de l’immeuble situé à la rue des Juifs à Mons. L’auditeur du Travail, Charles-Eric Clesse a indiqué qu’un magistrat de l’auditorat était descendu sur les lieux et qu’un expert avait été mandaté pour déterminer les causes précises et les responsabilités du sinistre.