Mons: 16 caméras dans le resto pour lutter contre les vols

Sonia Tilkin et son mari Thomas, gérants des restaurants Le Vieux Puits à Mons et Le Riad à Quévy, en ont ras-le-bol. En quelques semaines, leurs deux restaurants ont été cambriolés trois fois. Les patrons des deux établissements ont décidé de réagir et se sont équipés pour lutter contre ces cambriolages. Le Vieux Puits est désormais filmé par 16 caméras de surveillance.

Ces dernières semaines, plusieurs cambriolages ont été constatés dans des restaurants de la région montoise. Début octobre, trois commerces du centre-ville avaient été victimes de malfrats. Des individus s’étaient notamment introduits au Mood Bar, rue de la Raquette, et avaient volé plusieurs bouteilles d’alcool, pour une valeur d’un peu plus de 1.000 euros.