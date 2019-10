Basket: la belle série de Mons a pris fin après 14 victoires

Reinhardt et les Montois sont tombés. Mais Anvers, c’est du très costaud ! - News

Face à l’autre équipe en forme du moment, les Renards n’ont pu que constater les dégâts. Anvers était beaucoup plus fort. En première période, Mons-Hainaut n’a rien su montrer face à une formation parée pour faire bonne figure en Champions League. Durant cette rencontre, on s’est vite rendu compte que Mons-Hainaut n’était pas suffisamment en réussite et n’avait pas les arguments dans le jeu intérieur que pour rivaliser avec les Giants.