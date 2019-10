C’était un des plus grands complexes d’internement jamais créés en Belgique: entre 1945 et 1948, pas moins de 52.000 prisonniers allemands ont vécu au camp d’Erbisoeul. Pierre Muller, historien et doctorant en histoire contemporaine à l’UCL, et Didier Descamps, historien local, consacrent un livre à ce lieu historique: «Les barbelés de la vengeance?», aux éditions Weyrich. Un ouvrage accessible, facile à lire et abondamment illustré, regorgeant de détails émouvants sur la vie de ces prisonniers et leurs rapports avec la population locale.