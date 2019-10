Honteux à Cuesmes: la tombe de Sully, 6 ans, a été dépouillée

Roseline est en colère. Elle a retrouvé, au cimetière de Cuesmes, la tombe de son fils, Sully, 6 ans, dépouillée… La décoration d’Halloween qu’elle avait faite, et les peluches qu’elle avait laissées ont disparu. «Mon fils mérite d’être en paix», témoigne Roseline, bien décidée à déposer plainte.

Cela va bientôt faire un an que Sully nous a quittés. Le petit bonhomme, âgé d’à peine six ans, s’est envolé le 2 décembre 2018. « C’est avec une immense et douloureuse souffrance que j’écris cela… Après 11 mois de combat contre une maladie incurable, Sully s’est éteint entouré d’amour et de tendresse », annonçait sa mère, à l’époque.