Encore étudiants, Cyril et Timothée ont lancé leur activité indépendante. Ils brossent, frottent, raclent, désherbent... - H.W.

Seconde Vie: c’est le nom que Timothée et Cyril, deux jeunes Framerisois, ont choisi pour l’entreprise qu’ils ont créée il y a presque deux ans. Une entreprise très spécialisée: Timothée et Cyril nettoient les tombes. Une expérience pleine de défis et surtout de contact humain. Malgré les préjugés sur le milieu funéraire, donner une deuxième vie aux sépultures de la région a été la meilleure décision prise par les deux jeunes hommes, estiment-ils.