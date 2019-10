Jacques De Moortel, le directeur général de l’intercommunale Hygea, s’est rendu ce dimanche matin au parc à conteneurs de Cuesmes ravagé la veille au soir par un incendie. Il se veut rassurant: «Cela ne représente pas plus de risque qu’un feu au fond d’un jardin. Dans la majorité des cas, les déchets sont bien séparés, et ce ne sont pas des déchets dits dangereux.» On ignore encore quand le parc rouvrira ses portes au public.

Un impressionnant incendie s'est déclaré samedi, vers 18h30, dans le recyparc de Cuesmes, rue de Ciply, comme nous le relations dans nos éditions précédentes.