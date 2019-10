Dour: ils ont tremblé à la Zombie Run (vidéos)

Âmes sensibles s’abstenir! Ce samedi, une nouvelle Zombie Run était organisée à Dour, sur le site de la Machine à Feu. Le but de cette course de l’horreur, où il n’y a pas de chrono, est simple: éviter les zombies et tout faire pour qu’ils ne vous arrachent pas vos «vies», représentées par deux bandelettes collées sur vos vêtements. Sur le parcours, des dizaines de zombies n’ont cherché qu’à faire trembler les participants, qui ont notamment dû passer par un cimetière, un camp militaire et un hôpital psychiatrique.