Des flammes visibles à des kilomètres à la ronde à Cuesmes!

L'ensemble du pays : Partiellement nuageux avec des nuages élevés et un temps sec. Vent de sud-sud-ouest généralement modéré et localement assez fort avec des rafales jusque 55 km/h. l'ouest : Ciel partiellement à très nuageux. Vent de sud-sud-ouest généralement modéré et localement assez fort avec des rafales jusque 55 km/h.

19h 17°C 19 km/h 21h 16°C 23 km/h