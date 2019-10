Havré au temps des champs de tabac

C’est une culture aujourd’hui oubliée... Elle a pourtant fait la prospérité et la notoriété d’Havré et d’Obourg pendant très longtemps, jusque dans les années soixante... Il s’agit du tabac! Irène Mola nous raconte ses souvenirs de fille et petite-fille de cultivateurs de tabac.

Dans son livre sur le village d’Havré, l’historien Emile Poumon décrit Havré au 19ème siècle comme « un village de deux mille âmes. Elément caractéristique : les nombreuses houblonnières. Le houblon étant utilisé pour la fabrication de la bière.