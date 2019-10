Mons-Bo: voici le revenu moyen par habitant commune par commune

Les inégalités de revenus sont toujours aussi présentes dans l’arrondissement de Mons. Entre Colfontaine, qui fait partie des dix communes de Belgique dont les revenus moyens sont les plus faibles, et Jurbise, qui est au-dessus de la moyenne belge, l’écart est très important. Un Jurbisien gagne en moyenne 600€ par mois de plus qu’un Colfontainois.

Statbel, l’office belge de statistique, vient de publier ses chiffres basés sur les revenus fiscaux de l’exercice 2017, calculés à partir des déclarations d’impôts des personnes physiques. Cette étude permet de découvrir le revenu net imposable moyen par habitant en Belgique mais aussi pour chaque commune.