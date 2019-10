D3 amateurs: l’USGTH se rend à Tournai au pire moment

Le RFCT est en pleine bourre.

En battant Manage, le week-end dernier, l’USGTH s’est non seulement offert une énorme bouffée d’oxygène, mais elle a aussi pris conscience de ses possibilités et chassé le petit complexe d’infériorité qu’elle traînait en raison de son statut de promu. Le club saint-ghislainois est bien à sa place en D3 amateurs et compte à nouveau le prouver sur la pelouse de Tournai.