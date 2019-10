Encore deux succès pour le Baghouz Boxing Mons

À une semaine de son premier gala, le Baghouz Boxing Mons continue de lancer ses jeunes combattants dans l’arène. Le week-end dernier, trois d’entre eux sont montés sur le ring du Spiroudôme en prélude du championnat du monde WBA. Steven Ntambwe et Najib El Amri, 18 ans, ont remporté leur combat à l’unanimité des juges. Guylian Bock, 17 ans, n’a pas su imiter ses partenaires.

Ancien champion de Belgique poids lourd et combattant sur la scène internationale, Ali Baghouz se plaît dans son nouveau rôle de coach. À la tête de son club, le Baghouz Boxing Mons depuis un peu plus d’un an, le Ghlinois continue à lancer ses jeunes boxeurs dans le grand bain du monde amateur.