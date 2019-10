Le restaurant montois a été volé 2 fois en quelques jours (vidéo)

Parti avec une sacoche, mais pas la caisse... - COM.

C’est ce mardi matin, à 10h18, qu’un vol a été commis dans le restaurant «Le Vieux Puits», rue Léon Save à Mons. Un homme est entré dans l’établissement et est reparti avec la sacoche du cuisinier venu plus tôt parce qu’un chauffagiste devait passer. Toute la scène a été filmée par les caméras de surveillance. Reste qu’un autre vol avait déjà été commis début octobre. Et là, c’est le coffre-fort qui avait été volé!