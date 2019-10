Ce dimanche, la 26e édition de la course Laurent Meunier aura lieu au départ de Vellereille. L’occasion pour tous de se donner rendez-vous sur leur vélo!

Les amateurs de VTT se donnent rendez-vous ce dimanche dans l’entité Estinnoise. En cause, la course Laurent Meunier.

C’est la 26e édition cette année et pour les affiliés, la course fait partie du championnat du Hainaut, un maillot provincial sera donc remis au premier licencié FCWB résidant dans le Hainaut et ce pour chaque catégorie.