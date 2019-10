Mons: un détecteur d’incendies innovant pour les PME

Ce jeudi après-midi et jusque tard dans la soirée, l’Espace Magnum à Colfontaine affichait complet dans le cadre du salon dédié aux «Innovations wallonnes». Près de 90 sociétés, toutes wallonnes et actives dans un secteur innovant, présentaient leurs produits. Parmi elles, Emphase et ses capteurs à fibre optique qui permettent de détecter les incendies et les intrusions.

Si l’on prend un détecteur d’incendie classique couramment placé dans les habitations, celui-ci se déclenche à partir d’émanations de fumées. Autrement dit, lorsque le feu a déjà pris ! Certes le déclenchement du signal sonore va permettre aux occupants de l’habitation de fuir, en principe, mais les dégâts matériels seront sans doute considérables.