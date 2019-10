Jogging: c’est parti pour la saison de cross!

Le coup d’envoi de la saison de cross-country sera donné ce dimanche à Berlare dans le cadre de la première manche de la Cross Cup qui sera consacrée aux relais. La saison en Hainaut sera, quant à elle, traditionnelle et les championnats provinciaux auront lieu à Gaurain.

Les Cross Cup Relays de Berlare (et plus de Gand) donneront, ce dimanche, le coup d’envoi de la saison « dans les labourés ». On évoluera ensuite dans les traditionnelles manches individuelles à Mol (10/11), Roulers (24/11), Hannut, seul cross francophone (champ. LBFA, 19/01), Rotselaar (9/02) et Bruxelles pour les championnats nationaux (23/02).