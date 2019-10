À la prison de Mons, les agents pénitentiaires sont à bout! En cause: les conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. Construit au XIXème siècle, le bâtiment n’a jamais subi de rénovation en profondeur. Il est aujourd’hui vétuste et insalubre. Rats, cafards et punaises y prolifèrent. Quant au personnel, il est en sous-effectif et sous pression constante. La CSC, qui a déposé un préavis de grève, annonce qu’elle durcira le ton si elle n’est pas entendue.

