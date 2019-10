Beau et ludique... Vous allez adorer la chimie ! - PASS

Tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir un prof de chimie enthousiaste et le tableau de Mendeleïev est rarement le souvenir le plus riant de la scolarité! Le PASS inaugure une nouvelle attraction propre à réconcilier tout le monde avec le génial tableau de classification des éléments chimiques mis au point il y a 150 ans par Mendeleïev: «L’odyssée des éléments». Beau et amusant!