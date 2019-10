Crime de Roisin: les gitans coupables, Sylvie Cuelle acquittée

Après plus de douze heures de délibération, les jurés ont rendu un verdict sur la culpabilité peu avant minuit, mercredi. Torino Dubois a entraîné Josué Krier et Brondon Kempfer dans sa chute… à cause d’un numéro de téléphone! Le débat sur les peines aura lieu jeudi.

Me Carine Couquelet n’a pas pu retenir ses larmes, mercredi soir, quand la présidente a annoncé que sa cliente, Sylvie Cuelle, était acquittée du vol avec meurtre commis la nuit du 20 au 21 octobre 2016 dans la ferme de ses voisins, la famille Libiez. Aux petits soins avec sa cliente, l’avocate bruxelloise était très émue alors que sa cliente était en larmes.