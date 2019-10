Reprise en main de la salle Max Audain à Frameries

L’attelage PS - MR a conservé le pouvoir à Frameries à l’issue du scrutin communal de 2018. Un an plus tard, qu’en a-t-il fait? Quoi de neuf à Frameries à part la controverse Clarebout? Interview du bourgmestre Jean-Marc Dupont, PS.

Bien sûr, le sujet lourd, le dossier qui brûle les doigts à Frameries, c’est celui de Clarebout (lire l’article ci-dessous). Auparavant cependant, voyons avec Jean-Marc Dupont quelles autres nouvelles de sa commune... Et en apéritif et en vidéo, deux questions politiques et deux questions plus personnelles...