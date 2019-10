Un corps retrouvé à Ghlin: «Je n’ai plus beaucoup d’espoir»

Jean-Louis, le papa de Ludovic, a été prévenu. - COM

Ce mercredi, des recherches ont été menées par les policiers dans le cadre de la disparition de Ludovic Van Ophalfen, survenue à Ghlin le 19 septembre dernier. Et elles ont abouti: le corps d’un homme a bel et bien été retrouvé, non loin de l’autoroute, à Ghlin. Reste à vérifier qu’il s’agit bien de Ludovic Van Ophalfen. Son père, Jean-Louis, a été prévenu par la police.