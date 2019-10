Foot (D3): plus que dix joueurs valides au RAQM!

Luigi Nasca et ses troupes n’avaient vraiment pas besoin de ça, et pourtant: en plus de traverser une période compliquée en termes de résultats, les Rouges doivent composer avec une infirmerie qui ne désemplit pas. Tout cela à quelques jours d’un déplacement pas piqué des vers à Manage.

Ainsi, au forfait de longue date de Wantiez, qui prive la défense de Quévy-Mons d’un de ses pions essentiels, viennent s’ajouter d’autres absences importantes. Blessé à Gosselies, Frise a été plâtré ce lundi, sur conseil de l’orthopédiste, pour une durée d’une semaine. Il recevra ensuite un plâtre de marche.