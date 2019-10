Semspeed, le team thulinois, s’apprête à marquer l’histoire

Ultime manche du calendrier du Lamborghini Super Trofeo Europe, le circuit de Jerez désignera, ce vendredi, les différents vainqueurs d’une des formules GT les plus emblématiques au monde. Leader de la catégorie AM (amateurs), Semspeed s’attend à une rude bagarre avec les seconds classés. En jeu: un titre de champion d’Europe GT, rien que ça!

Les cinq kilomètres de piste et les 13 virages de cet ancien tracé de F1 sont réputés très rapides et techniques. La mission s’annonce donc costaude pour les frères Semoulin qui aborderont cette apothéose du championnat dans la peau du leader AM.