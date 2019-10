Judo: les Montois Dimarca viseront un podium au national

La famille Dimarca a bien négocié le Régional de judo, samedi à Kain. Flavio a dominé la catégorie des -66kg alors que son frère Vincent a pris le bronze en -81kg. Des résultats engrangés alors que les deux ont changé de catégorie de poids. Les judokas du RJC Mons remettront-ils le couvert au National, le samedi 2 novembre, en compagnie de Nicolas Plomb (3e en -60kg) et face aux meilleurs concurrents flamands?

7 novembre 2015, Bruges : Flavio Dimarca est champion de Belgique seniors pour la première fois en -60kg (il fera le doublé en 2016). Son frère Vincent est 3e en -66kg. Quatre ans plus tard, les frères sont à nouveau réunis au plus haut niveau belge. Le temps a fait son effet et c’est désormais en -66kg que Flavio s’exprime.